Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de çarptığı aydınlatma direğini deviren motosikletin sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Dede Mahallesi Kartopu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 yaşındaki Emirhan Kızıltaş, idaresindeki 16 BAJ 860 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bir aydınlatma direğini devirdikten sonrası durabilirken, sürücü ağır yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen Emirhan Kızıltaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızıltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu esnada Kızıltaş'ın ölümünden habersiz olan çaresiz yakınları ise, olay yerinde iyi bir haber gelmesini bekledi. Kaza sonucu vefat eden gencin 1 aylık evli olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı