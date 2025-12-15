Araca yandan çarpan motosikletli yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen kazada bir araca yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 AHU 375 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 NEU 986 plakalı SUV araca yandan çarptı. Çarpanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR