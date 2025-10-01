Haberler

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Eskişehir Çevre Yolu'nda motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu bir sürücü hafif yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de idaresindeki motosiklet ile bir hafif ticari araca arkadan çarparak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün Eskişehir Çevre Yolu'nda Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.D. isimli şahsın idaresindeki 26 HF 680 plakalı motosiklet, 26 AAZ 404 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

