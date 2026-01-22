Haberler

Kazada genç kurye ağır yaralandı

Eskişehir'de bir motosikletin panelvan araca çarpması sonucu 23 yaşındaki kurye ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de iki sokak kesişimde motosikletin panelvan araca yandan çarpma anı anbean güvenlik kamerasına yansırken kurye ağır yaralandı.

Kaza, 71 Evler Mahallesi'nde bulunan Manolyagiller ile Yeniyol Sokak kesişiminde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren bir dönercide kurye olarak çalışan 23 yaşındaki Hüseyin K.'nın idaresindeki 26 AHU 936 plakalı motosiklet, Yeniyol Sokak'ta seyrederken, Manolyagiller Sokak'ta ilerleyen Y.F. idaresindeki 26 AP 390 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Çarpma anı bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki aracın da oldukça süratli olduğu görüldü. Hüseyin K. isimli sürücünün aracın yan camına çarptıktan sonra kafasındaki kaskın çıktığı ve sert biçimde yere düştükten sonra hareketsiz kaldığı görüldü.

Kaza sonrası Y.F. isimli sürücünün yaşadığı korku ve endişe ise dikkat çekti. Bilinci kapalı şekilde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Y.F. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

