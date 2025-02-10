Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Çocuğa Çarpma Anı Kamerada

Eskişehir'de ara sokaktan aniden çıkan çocuğa motosikletin çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta ilerleyen K.T. idaresindeki 26 AFY 824 plakalı motosiklet, yola bir anda çıkan küçük yaştaki M.O.E. isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kaza da yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtta, çocuğun ara sokaktan koşarak kazanın yaşandığı sokağa çıktığı ve motosikletin çarpması görünüyor. - ESKİŞEHİR