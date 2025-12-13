Kilitli motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kilitli vaziyette park halinde bulunan bir motosikleti çaldıkları tespit edilen ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, 7-8 Aralık 2025 tarihleri arasında Merkez Yeni Mahalle'de meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan kamera ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) incelemelerinde, olayın şüphelilerinin E.K. ve M.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, şüpheliler çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı. M.S. isimli şahsın ayrıca 'Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme' ile 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından arandığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.'nin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, E.K.'nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR