Haberler

Kilitli motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandı

Kilitli motosikleti çalan 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de park halindeki bir motosikleti çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de kilitli vaziyette park halinde bulunan bir motosikleti çaldıkları tespit edilen ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, 7-8 Aralık 2025 tarihleri arasında Merkez Yeni Mahalle'de meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan kamera ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) incelemelerinde, olayın şüphelilerinin E.K. ve M.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, şüpheliler çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı. M.S. isimli şahsın ayrıca 'Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme' ile 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından arandığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.'nin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, E.K.'nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title