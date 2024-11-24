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Eskişehir'de Mobilya Atölyesinde Yangın

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Eskişehir'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mobilya atölyesinde korkutan yangın

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Tepebaşı İlçesi Baksan Sanayi Sitesi Baksan 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. İçeride mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Eskişehir'de Mobilya Atölyesinde Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - 3.Sayfa
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