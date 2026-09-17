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Eskişehir’de meteoroloji uyarı yaptı, sağanak yağış başladı

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Eskişehir’de meteoroloji uyarı yaptı, sağanak yağış başladı
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, Eskişehir genelinde ve özellikle kent merkezinde etkili oldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, Eskişehir genelinde ve özellikle kent merkezinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, yağışın ardından hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Eskişehir'de dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından başlayan yağış, özellikle kent merkezinde yoğunlaştı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle caddelerde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına ve korunaklı alanlara sığındı. Yağışların aralıklarla devam etmesi ve yarın da etkili olması bekleniyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir bir biçimde düşmesiyle kentte sonbahar havası hakim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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