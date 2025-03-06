Eskişehir'de Lüks Araç Çekilme Sırasında Düştü

Eskişehir'de park halinde bulunduğu yerden kaldırılmak istenen lüks araçta, çekiciden düşmesi sonucu ağır hasar meydana geldi.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Deniz Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FUR 026 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, 26 AKB 565 plakalı çekici yardımıyla çekilmek istendi. 4 tekerleğinden de bağlanan ve havaya kaldırılan araç, bir anda yere düştü. Oldukça yüksekten düşen araçta ciddi düzeyde hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR