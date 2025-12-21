Haberler

Eskişehir'de liselilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Eskişehir'de liseliler arasında çıkan kavgada çok sayıda öğrenci ve olaya müdahale eden yetişkin vatandaş darbedilirken, 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi Şehitlik Tramvay Durağı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup liseli öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında çok sayıda öğrenci darbedildi, bir öğrenci baygınlık geçirdi. K.A. isimli 15 yaşındaki öğrenci ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Ayrıca, çocukları ayırmaya çalışan bir vatandaş da öğrenciler tarafından şiddet uygulandı. Çevredekiler tarafından sonlandırılan kavganın ardından şüpheli çocuklar olay yerinden kaçtı.

Bıçaklanan öğrenci hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ambulansta müdahale etti. Bacağından bıçaklanan öğrenci ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Çocuklar, kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşları dövmeye çalıştılar"

Görgü tanığı Büşra Özdemir, "15 kişiden oluşan bir grup, bir çocuğu dövdü. Bayağı hırpaladılar, bıçakla saldırdılar. Biri bıçaklandı. Olay anında çocuğum yanımda olmasına rağmen, anne olduğum için hemen elimden geldiği kadarıyla ve yanımdaki insanlarla olaya müdahale ettim. Bu sefer çocuklar kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşları dövmeye çalıştılar. Eskişehir'i Teksas'a çevirmişlerdi, hepsinde bıçak vardı. İnşallah çocukların sağlığı iyi olur" dedi.

"Bana arkadan saldırdılar, darp edildim"

Kavga sırasında bir çocuğu korumaya çalışırken darbedildiğini anlatan Ahmet Balkan ise, "Saldırganlar çocuğu bıçaklamak üzere koşarken, ben de onu korumaya çalıştım. Çocuk, 'Bıçaklayacaklar beni' diye feryat ediyordu. Bu esnada 3-4 kişi bana arkadan saldırdılar, darbedildim. Sonuna kadar da şikeyetçiyim" dedi.

Kaçan şüpheli çocukların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

