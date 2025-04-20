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Eskişehir'de Kucağındaki Çocukla Sigara İçen Anne Serbest Bırakıldı

Eskişehir'de Kucağındaki Çocukla Sigara İçen Anne Serbest Bırakıldı
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Eskişehir'de bir düğünde, annesi tarafından kucağında sigara içtiği iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun durumu sosyal medyada gündem oldu. Anne S.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, çocuğun babası Özcan Başar, ailelerinde sigara içmediklerini belirtti.

Eskişehir'de kucağındaki çocuğu sigara içtiği iddia edilen anne çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken çocuğun babası Özcan Başar, "Polis memurlarına dedim ki bana nikotin testi yapabilirsiniz, ailecek sigara kullanmıyoruz" diye konuştu.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde organize edilen düğün merasiminde, annesinin kucağından sigara içtiği iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bahse konu anne S.B. gözaltına alınıp emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca mahkeme, çocuk için Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden rapor talep etti.

"Aile içinde sigara kullanan insanlar değiliz"

Çocuğun babası Özcan Başar bu durumla ilgili orak şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu zamana kadar daha bu yaşın sahibiyim ne içki ne de sigara içtim. Dayımın düğününe gitmiştim, orada misafirler alkol içiyordu ben de onlarla birlikteydim. Eşim gelini izlerken kucağındaki çocuğumuz nereden aldıysa sigara almış. Olay buraya nasıl geldi anlamadık. Kendimiz bile aile içinde sigara kullanan insanlar değiliz. Polis memurlarına dedim ki bana nikotin testi yapabilirsiniz, ben sigara kullanmıyorum. Eline sigarayı biz vermedik. Üç tane çocuğum var bir tane çocuğumda bile böyle bir olayla karşılaşmadım. Bu çocuk daha dört yaşında bir şeye aklı ermiyor, boş bulunup eline almış. Kalabalıkta dalgınlığımıza gelen bir şey. Eşim içeride ifade veriyor. Çocuğumuzun bu durumdan dolayı psikolojisi bozuldu." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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