Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Eskişehir'de hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Araçta bulunan 3 kişi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Eskişehir'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan otomobilde bulunan 3 kişi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Yenikent Mahallesi Zümrüt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne doğru yola çıkan Bahtiyar Y. idaresindeki 03 VT 855 plakalı otomobil, hafif yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkarak takla attı. Kaza esnasında otomobilde bulunan sürücü Bahtiyar Y., eşi ve torununun kendi çabaları ile araç içerisinden çıktıkları öğrenildi.

Kazayı şans eseri yara almadan atlattılar

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk kontrolleri yapılan Bahtiyar Y., eşi ve torununun durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan aile fertleri, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek tedaviyi reddetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
