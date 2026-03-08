Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sümer Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sazova Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan E.B. (21) idaresindeki 05 AAV 683 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje girip takla atan araç, bir ağaca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada yaralanan sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ayrıca, kullanılamaz hale gelen aracın akü bağlantılarını tedbiren söktü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı