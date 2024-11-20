Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Komşular Arasında Kavga: 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de apartman temizliği nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 68 yaşındaki bir kişi, 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.

Komşular arasındaki temizlik tartışmasında 13 yaşındaki çocuk bıçaklanarak ağır yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de apartman temizliği nedeniyle komşular arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, 68 yaşındaki vatandaş 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi İzgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir apartmanda, temizlik meselesi yüzünden komşular arasında tartışma çıktı. Önceden de aidat ödemesi tartışma nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki ailenin arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, 68 yaşındaki Yunus E., 13 yaşındaki T.P. isimli çocuğu karnından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Karnından bıçaklanarak ağır yaralanan 13 yaşındaki T.P., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 13 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 13 yaşındaki komşusunu bıçaklayan Yunus E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Eskişehir'de Komşular Arasında Kavga: 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - 3.Sayfa
Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

Elimizdeki bileti Galler'e kaptırdık

 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Muhtemel rakiplerimiz

 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibi konuştu! 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim? Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Küçükçekmece, Şişli, Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 20-21 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Alanya, Manavgat, Döşemealtı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Yenimahalle, Sincan, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Montella istifa etti mi, kovuldu mu? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Bornova, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 20-21 Nizip, Şehitkamil, İslahiye elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Nilüfer, Mudanya, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Çukurova, Karataş, İmamoğlu elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.