Eskişehir'de Komik Kar Maskeli Şahısların Dansı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Eskişehir'de el arabalarında demir olan ve roman havası oynayarak dükkan etrafında dolaşan kar maskeli şahısların komik halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta bulunan bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan kar maskeli şahısları ilginç tavırları dikkat çekti. Market etrafında dolaşan iki şahsın önce roman havasına benzer figürlerle oynadığı görülüyor. Daha sonra etrafı kontrol eden şahısları gören işletme sahibi Ertuğrul Yüksel, neden dolaştıkları konusunda soru sordu. El arabalarında demirler olan şahıslar işletmecinin iddiasına göre ise pişkin bir şekilde "Arkadaki inşaatçıya bakıyoruz dediler. Senden bir şey çalmadık, seninle bir işimiz yok" dediler. Roman havası oynayan kar maskeli şahıslar, işletmecinin uyarısı sonrası oradan uzaklaştı.

"Birinin yüzünde kar maskesi vardı"

Konuyla alakalı konuşan işletmeci Ertuğrul Yüksel, "Normalde iş yerimizi 12 buçukta kapatıyorduk. O gün içeride işimiz olduğu için daha geç kapattık. Eve giderken çıkıp aracıma bindim. Aynadan arkadan çekmeli araba gözüme takıldı. Başında kimsenin olmadığını gördüm. Etrafına baktım, korna çaldım o sırada binanın arka tarafından iki adam geldi. Birinin yüzünde kar maskesi vardı. O sırada arabanın içinde inşaat demirleri gördüm. Demirleri sorduğumda ise sana ait bir şey yok dediler. Benim binanın etrafında neden geziyorsun diye sorduğumda ise arkadaki inşaatçıya bakıyoruz dediler. Senden bir şey çalmadık, seninle bir işimiz yok dediler. Bir madde kullanıp, içmiş gibiydiler. Çok pişkin tavırları vardı" dedi.

"Roman havası tarzında bir şeyler oynadıklarını gördüm"

Şahısların roman havası oynadığını gördüğünü söyleyen Ertuğrul Yüksel şöyle devam etti;

"Gecenin o saatine göre garip davranıyorlardı. Güvenlik kamerasını izlediğimde roman havası tarzında bir şeyler oynadıklarını gördüm. O görüntüler dikkatimi çekti ve bütün görüntüleri izledim. Binaya, iş yerime girmeye çalıştılar mı diye baktım ama öyle bir şey yoktu. Polis bize ne yapacak, biz polislik bir şey yapmadık gibi bana savunma yaptılar. Arabanızda demirler var dediğimde abi senin değil, sen polisi arayıp ne yapacaksın dediler. Biri yüzünü kar maskesi ile kapatıp geldiğinde bir şeyler peşinde değilsen neden yüzün kapalı dedim. Abi havalar soğuk diye o sorumunda cevabını aldım. Bu tarz olaylar bu civarda oluyor, şikayet de geliyor. Özellikle inşaatçı arkadaşlar bu tarz hırsızlık durumundan çok şikayetçi olduklarını dile getiriyor. Gece 1'den sonra mahallemizde bu şekilde gezintiler oluyor." - ESKİŞEHİR