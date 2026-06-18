Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Eskişehir'de kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin yayaya çarpması ile meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Cumhuriyet bulvarı üzerinde meydana geldi.

M.Y. (20) idaresindeki 26 AKJ 377 plakalı motosiklet kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra 80 yaşındaki yaya M.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yaya yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı