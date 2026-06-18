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Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Eskişehir Odunpazarı'nda kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, 80 yaşındaki yayaya çarptı. Kazada sürücü ve yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin yayaya çarpması ile meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Cumhuriyet bulvarı üzerinde meydana geldi.

M.Y. (20) idaresindeki 26 AKJ 377 plakalı motosiklet kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra 80 yaşındaki yaya M.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yaya yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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