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Eskişehir'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan otomobilde ağır yaralanan 19 yaşındaki sürücü Mustafa Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılmışken, Yılmaz'ın cenazesi Bozüyük'te defnedildi.

Eskişehir'de bariyerlere çarparak takla atan araçta ağır yaralanan 19 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 gün önce Ankara-Bursa kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametine seyir halinde olan Mustafa Yılmaz'ın (19) idaresindeki 26 TP 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla atmış, kazada yaralanan sürücü Mustafa Yılmaz ile yolcular Ceren K., Burcu K. ve Özgür Arslan'ı (25) Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan yaralılardan Özgür Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hastanede tedavisi süren araç sürücüsü Mustafa Yılmaz 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz, bugün Bozüyük'teki Ferhat Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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