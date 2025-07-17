Eskişehir'de Kayıp Şerife Altın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Eskişehir'de Kayıp Şerife Altın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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46 yaşındaki Şerife Altın'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mihalgazi İlçesi'nde ikamet eden Altın, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Eskişehir'de dün gece saatlerinde kaybolduğu belirtilen 46 yaşındaki Şerife Altın'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Mihalgazi İlçesi'ne bağlı Alpagut Mahallesi'nde ikamet eden Şerife Altın, evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Dün gece saat 02.00'dan bu yana Altın'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kayıp kadının bulunması amacıyla jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Dağlık alanlarda ve nehir kenarlarında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şerife Altın'ın daha önceden de kaybolduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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