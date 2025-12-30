Haberler

Kayıp işitme engelli kadından iyi haber

Güncelleme:
İşe gitmek için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki işitme engelli Hazal Güntay, polis ekipleri tarafından sağ salim bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak üzerindeki bir apartmanda ablasıyla birlikte yaşayan Hazal Güntay, 29 Aralık'ta saat 08.30'da işe gitmek için evden ayrılmış ve kayıplara karışmıştı. Endişelenen yakınlarının İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Tam olarak 1 gün boyunca kendisinden haber alınamayan genç kadının polis ekiplerince sağ salim şekilde bulunduğu bildirildi. İyi durumda olan ve yerini söylemek istemeyen Güntay'ın reşit olması sebebiyle yakınlarıyla detaylı bilgi paylaşılmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
