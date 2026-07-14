Kaybettiği altın bileziğine polis ekipleri sayesinde kavuştu

Eskişehir'de bir vatandaşın kaybettiği 18 gram ağırlığındaki burma altın bilezik, polisin çalışması ve duyarlı bir vatandaşın teslim etmesi sayesinde sahibine geri verildi.

Olay, 13 Temmuz 2026 tarihinde Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden bir vatandaş, kendisine ait 18 gram ağırlığındaki 2'li burma altın bileziğini düşürerek kaybettiğini bildirdi. Vatandaşın beyanı üzerine polis merkezi ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sürerken, yolda bulduğu benzer niteliklerdeki altın bileziği polis merkezine getiren duyarlı bir vatandaş, emaneti görevlilere teslim etti. Karakolda yapılan detaylı incelemeler ve karşılaştırmalar neticesinde, getirilen bileziğin düşürerek kayıp başvurusunda bulunan vatandaşa ait olduğu tespit edildi. Muhafaza altına alınan altın bilezik, işlemlerinin ardından eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Altınını geri alan vatandaş, emniyet güçlerine ve bileziği bularak karakola getiren kişiye teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı