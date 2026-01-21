Kaybolan 14 yaşındaki çocuktan iyi haber

Eskişehir'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Barış Özer, sağ salim bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Gündüzler Mahallesi'nde ikamet eden Barış Özer, dün sabah saat 06.00 sıralarında evinden ayrıldı ve kayıplara karıştı. Çocuktan haber alamayan endişeli ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine kayıp çocuğun bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Özer'in Eskişehir Otogarı'nda bulunduğu öğrenildi. Tramvayla otogara gittiği belirtilen çocuğun sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR