Eskişehir'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk bulundu

Eskişehir'de kaybolan 11 yaşındaki Muhammed Ali Ç., evinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki komşusunun evinde arkadaşıyla oyun oynarken bulundu. Ailesinin endişe içinde yaptığı kayıp başvurusu sonrası, polis ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de kayıp olarak aranan 11 yaşındaki çocuk, evinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki komşunun evinde arkadaşıyla oyun oynarken bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Cunudiye Mahallesi Yağcılar Sokak üzerinde ikamet eden Muhammed Ali Ç. (11), saat 13.00 sıralarında evden ayrıldı. Daha sonrasında eve geri dönmeyen çocuk, kayıplara karıştı. Küçük çocuktan saatlerce haber alamayan endişeli ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Çocuğun bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, mahalledeki güvenlik kameraları kontrol edildi.

Muhammed Ali Ç.'yi saat 18.45 sıralarında babası buldu. Küçük çocuğun kayıp olarak arandığı süre boyunca Hacı Hafız Sokak'taki komşunun evinde arkadaşıyla oyun oynadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
