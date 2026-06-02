Haberler

Eskişehir Kütahya yolunda korkutan yangın

Eskişehir Kütahya yolunda korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir-Kütahya karayolunda seyir halindeki bir kargo kamyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesi faciayı önlerken, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir-Kütahya karayolunda seyir halindeki bir kargo kamyonu alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen kargo kamyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, sürücünün durumu fark ederek aracı yol kenarına çekmesi muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinden önce ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin çevreye sıçraması önlenirken, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yanan araç ise kullanılamayacak duruma geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan ücretsiz konser verecek

Ücretsiz konser verecek! Tarih de şehir de belli oldu
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı