Eskişehir’de kargo aracı alev alev yandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde seyir halindeyken şanzıman ve debriyaj kısmından dumanlar yükselen kablo ve plastik boru yüklü kargo aracı, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sivrihisar ilçesi Aşağı Kepen Mahallesi yakınlarında, yolun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kablo ve plastik boru yüklü kargo aracının seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı şanzıman ve debriyaj bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücünün aracı emniyet şeridine çekmesinin ardından alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tamamen yanan kargo aracı demir yığınına dönerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı