Komşularının yardımı ile hayatını sürdüren kanser hastası kadının acı sonu

Eskişehir'de komşularının desteği ile hayatını sürdüren kanser 71 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Güllük Mahallesi Baysal Sokak'ta yer alan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 71 yaşındaki E.B., kanser hastalığıyla mücadele ediyordu ve çocuklarından ayrı bir şekilde tek başına yaşıyordu. İhtiyaçlarını komşularının yardımıyla karşılamaya çalışan yaşlı vatandaştan bir süre haber alınamadı. E.B.'ye ulaşamayanların durumu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren sağlık ekipleri E.B.'nin haraketsiz bedeni ile karşılaştı. Evde yapılan kontrolde, yaşlı vatandaşın evinin içinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı