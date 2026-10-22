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Eskişehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen atı AFAD 5 personelle kurtardı

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Eskişehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen atı AFAD 5 personelle kurtardı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kanalizasyon kuyusuna düşen at, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 araç ve 5 personel, atı kurtarmak için çalışma yürüttü.

Eskişehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen at, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir kanalizasyon kuyusuna at düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) nöbetçi ekibinden 2 araç ve 5 personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde, kuyuya düşen at bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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