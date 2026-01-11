Haberler

Eskişehir'de üç araçlık yere tek başına park etti

Eskişehir'de üç araçlık yere tek başına park etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İstiklal Mahallesi'nde bir kamyonet sürücü, üç araçlık park alanını yan şekilde park ederek tek başına işgal etti. Bu durum, diğer sürücülerin tepkisini çekti.

Eskişehir'de bir kamyonet sürücüsü, üç araçlık park alanına tek başına yan şekilde park etti.

Eskişehir'in en işlek noktalarından biri olan İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak'ta, bir kamyonet sürücüsünün duyarsız park tercihi vatandaşlar tarafından tepki topladı. Şehir merkezinde park yeri bulmanın neredeyse imkansız olduğu bölgede, bir kamyonet sürücüsü aracını yan bir şekilde park etti. Normal şartlarda üç aracın sığabileceği alanı tek başına işgal eden araç, sokağı kullanan diğer sürücülerin tepkisini çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı