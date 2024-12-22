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Eskişehir'de Kamera ile Trafik Denetimleri Artıyor

Eskişehir'de Kamera ile Trafik Denetimleri Artıyor
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Eskişehir'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ile yapılan trafik denetimlerinde birçok sürücü, çeşitli trafik kurallarını ihlal ederken kameralara yakalandı. Elde edilen görüntüler Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Eskişehir'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler kameralara yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce KGYS ile yapılan trafik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede ekiplerin çalışmaları sonucunda; yaya geçidinde yol vermeyen, kırmızı ışıkta geçen, park yasağına uymayan, yayalar için ayrılmış alanda motosiklet kullanan ve trafikte çeşitli kural ihlalleri yapan sürücüler kameraya yansıdı. O görüntüler Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılırken, bahse konu ihlalleri gerçekleştiren sürücüler hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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