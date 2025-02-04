Eskişehir'de Kalp Krizi Geçiren 76 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Odunpazarı ilçesinde aniden fenalaşarak yere yığılan 76 yaşındaki Erdal Oytan, yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü, ancak hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir'de aniden yere yığılan akabinde kalp masajı ile hayata döndürülen 76 yaşındaki şahıs, hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde meydana gelmişti. 76 yaşındaki Erdal Oytan, Taşbaşı Çarşısı önünden geçtiği sırada aniden fenalaşmış, yere yığılan Oytan'a tesadüfen orada olan kadın doktor ilk müdahaleyi yapmıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin, dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürülen Oytan, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Erdal Oytan'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR