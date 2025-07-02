Eskişehir'de KADES İhbarı Sonrası Pompalı Tüfekle Saldırı Yapıldı

Eskişehir'de KADES İhbarı Sonrası Pompalı Tüfekle Saldırı Yapıldı
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Eskişehir'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım isteyen kadının evine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı. Olayın ardından kadının oğlu, babasına karşı öfkeli olduğunu belirtti.

Eskişehir'de Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ile yardım isteyen kadının bulunduğu eve pompalı tüfekle 4 el ateş eden şahıs yakalandı. Olayın ardından bölgeye gelen kadının oğlu, babasını suçladı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Mertler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede oturan bir kadın, KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Polis ekipleri adrese doğru yoldayken, beyaz renkli TOFAŞ marka bir araç ile kadının bulunduğu evin önüne giden Ç.O. isimli erkek şahıs ikamete pompalı tüfekle ateş açtı. Eve kurşunların isabet etmesi sonucunda camlar kırıldı. Büyük panik yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yerde 6 adet kovan bulunduğu görüldü

KADES ihbarı ve mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede eve 4 kurşun isabet ettiğini belirledi. Ayrıca, yerde 6 adet kovan bulundu. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından müştekiler ilgili polis merkezlerine götürüldü. Öte yandan, ikamete ateş açan şüphelinin olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra yakalandığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye gelen kadının oğlu, sakinliğini koruyamadı. Saldırıyı yaptığını tahmin ettiği babasına karşı öfkeli olduğunu dile getiren genç adam, babasına tehditler yağdırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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