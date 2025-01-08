Eskişehir'de Kaçan Sürücü Güvenlik Kamerasında
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir sürücü, dönüş yaparken kontrolünü kaybedip yol kenarındaki demir dubaya çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Güvenlik kameraları olay anını kaydetti.
Eskişehir'de gece saatlerinde yol kenarındaki demir dubaya çarparak kaçan araç sürücüsü, güvenlik kameralarına yakalandı.
Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Ertuğrul Bey Sokak'ta geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, dönüş yapan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma araç park edilmesini engellemek amacıyla koyulan demir dubaya çarparak yerinden söken otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bölgede bulunan esnaf, olaya tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR