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Eskişehir'de Kaçan Sürücü Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'de Kaçan Sürücü Güvenlik Kamerasında
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir sürücü, dönüş yaparken kontrolünü kaybedip yol kenarındaki demir dubaya çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Güvenlik kameraları olay anını kaydetti.

Eskişehir'de gece saatlerinde yol kenarındaki demir dubaya çarparak kaçan araç sürücüsü, güvenlik kameralarına yakalandı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Ertuğrul Bey Sokak'ta geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, dönüş yapan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma araç park edilmesini engellemek amacıyla koyulan demir dubaya çarparak yerinden söken otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bölgede bulunan esnaf, olaya tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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