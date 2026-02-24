Haberler

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen 6 adet elektronik sigara ve 129 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahısların yasa dışı yollardan temin ettikleri faturasız yabancı menşeili sigaraları haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya sürecekleri bilgisi alındı. Odunpazarı ilçesinde belirli tarihlerinde icra edilen faaliyetler neticesinde, 6 adet elektronik sigara ile 129 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
