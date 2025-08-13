Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şüpheliye Soruşturma Başlatıldı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şüpheliye Soruşturma Başlatıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, tarihi eser bulmak amacıyla babasına ait evin bahçesinde kaçak kazı yapan bir kişi yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı. Ekipler, kazı alanında birçok malzeme ele geçirdi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, bababasına ait bahçede kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplece Tepebaşı ilçesinde 1 şüpheli şahsın babasına ait evin bahçesinde tarihi eser bulmak amacı ile kaçak kazı yaptığı öğrenildi. Bahse konu ikametin bahçesinde ekiplerce yapılan aramada, tarihi eser bulmak amacı ile kazı yapıldığı tespit edildi. Kazı alanında yapılan incelemede; 8 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde çukur kazıldığı belirlendi. Ayrıca, 1 adet mini vinç, 1 adet kırıcı ve delici matkap, 1 adet makara, 20 metre halat ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
