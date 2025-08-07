Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan iki kişiyi suçüstü yakalayarak el telsizleri ve kazı malzemeleri ele geçirdi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisi alındı. 1'inci derece arkeolojik sit alanında jandarma ekiplerince icra edilen operasyon neticesinde 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 adet el telsizi ve muhtelif kazı malzemeleri ekiplerce ele geçirildi. Şüpheli şahıslar soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
