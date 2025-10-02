Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, 3'üncü derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şahıs şuçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde Seyitgazi ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Seyitgazi ilçesi Doğanlı Kale mevkiinde bulunan 3'üncü derece sit alanında 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde; 500 gram patlayıcı madde olan amonyum nitrat ve 20 metre patlatma kablosu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR