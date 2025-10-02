Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Haberler

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 3'üncü derece sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde 500 gram amonyum nitrat ve 20 metre patlatma kablosu ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, 3'üncü derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şahıs şuçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde Seyitgazi ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Seyitgazi ilçesi Doğanlı Kale mevkiinde bulunan 3'üncü derece sit alanında 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde; 500 gram patlayıcı madde olan amonyum nitrat ve 20 metre patlatma kablosu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
