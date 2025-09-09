Haberler

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, jandarmanın çalışması sonucu kaçak kazı yapan 5 şüpheli görevli ekiplerce yakalandı. Kazı alanında çeşitli ekipman ve malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarmanın çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde, Günyüzü ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Günyüzü ilçesinde 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü ekiplerce yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede; 1 adet alan tarama cihazı ve aparatları, 3 adet metal arama çubuğu, 4 adet alan tarama çubuğu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi

Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, açıklama yapmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da

Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.