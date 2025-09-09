Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarmanın çalışması sonucu suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde, Günyüzü ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Günyüzü ilçesinde 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü ekiplerce yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede; 1 adet alan tarama cihazı ve aparatları, 3 adet metal arama çubuğu, 4 adet alan tarama çubuğu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR