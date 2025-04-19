Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de birlikte kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı öğrenildi. Ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Tepebaşı İlçesi Atalantekke Mahallesi Efendipınar Mevkii'nde 4 şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında 1 adet detektör, 1 adet görüntüleme cihazı, 6 adet detektör uzantı aparatı, 1 adet pointer cihazı, 1 adet kürek, 2 adet çapa, 1 adet çekiç ve 1 adet murç ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR