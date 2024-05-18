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Eskişehir'de Kaçak Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 500 bin TL değerinde 6 bin 742 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirdi, 7 kişi hakkında işlem başlattı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 500 bin TL değerinde 6 bin 742 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirdi, 7 kişi hakkında işlem başlattı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen kaçak ilaçları piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 5 iş yeri, 2 ikamet, 3 depo ve 1 araçta yapılan aramalarda; piyasa değeri 500 bin TL olan, 6 bin 742 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Konuyla alakalı 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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