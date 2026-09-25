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Eskişehir'de iş makinesi taşıyan tır üst geçide sıkıştı, trafik bir süre aksadı

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Eskişehir'de iş makinesi taşıyan tır üst geçide sıkıştı, trafik bir süre aksadı
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Eskişehir-Bursa karayolunda dün gece meydana gelen olayda, üzerinde iş makinesi bulunan tırın bir bölümü üst geçide takıldı. Geçide zarar veren tır nedeniyle yoğun trafik bir süre güçlükle ilerledi; sürücü ve arkadaşları lastiklerin havasını indirerek aracı kurtardı.

Eskişehir'de, sürücünün yüksekliğini tam hesap edemediği üzerindeki iş makinesi bulunan tır üst geçide sıkışında araç trafiği bir süre aksadı.

Kaza dün gece Eskişehir-Bursa karayolu Baksan sitesi yakınlarında meydana geldi. Eskişehir yönüne seyir halinde olan tırın üzerindeki iş makinesinin bir bölümü üst geçide takıldı. Geçide zarar da veren tır sıkışması üzerine yoğun trafik bir süre güçlükle ilerledi. Sürücü ve araçta bulunanlar aşağı inip bir şeridi tamamen kilitleyen tırı kurtarmak için çareler aradı. Polis ve itfaiyeden yardım istemedikleri öğrenilen sürücü ve arkadaşlarının, tırın lastiklerindeki havayı indirip aracı sıkıştığı yerden kurtarıp yollarına devam ettikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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