Eskişehir'de İnşaattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de bir inşaatta çalışan işçi, 1'inci katta ayağının takılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Diğer çalışanlar yardıma koşarken, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenibağlar mahallesi Hacı Hüsnü sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 7 katlı binanın inşaatında görev alan işçi, 1'nci katta ayağının takılması sonucunda yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Hafif yaralanan işçiyi fark eden diğer inşaat çalışanları yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

