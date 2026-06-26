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İnşaatta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

İnşaatta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Eskişehir'de atıl bir inşaatta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangını izleyen bir çocuğun itfaiye aracından siren çalmasını istemesi gülümsetti.

Eskişehir'de bir inşaatta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin çalışmalarını ilgiyle takip eden bir çocuğun, araç kullanan itfaiye personelinden "Abi korna" diyerek siren çalmasını istemesi gülümsetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Bölük Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atıl vaziyetteki bir inşaatın içerisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler inşaatın tüm katlarını tek tek kontrol ederken, içeride bulunan mobilya ve halı gibi malzemelerin yandığı görüldü. İnşaatın madde kullanan şahısların meskeni haline geldiğini iddia eden mahalleli ise, polis ekiplerine şikayetlerini anlattı.

Bir çocuğun yangına gelen itfaiye erinden ilginç isteği

Öte yandan, çevrede oyun oynayan küçük çocuklar, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini ilgiyle seyretti. Siren çalarak gelen ikinci itfaiye aracının şoförüne seslenen bir çocuk, "Abi korna" diye bağırdı. Çocuğun ilginç isteği görenleri tebessüm ettirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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