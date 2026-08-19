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Eskişehir'de Taksi Gasp İddiası: Araç Geri Getirildi, Yolcu Darp Edildi

Eskişehir'de Taksi Gasp İddiası: Araç Geri Getirildi, Yolcu Darp Edildi
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Eskişehir'de bir şüpheli bindiği ticari taksiyi gasp etti, ancak aracı kısa süre sonra durağa geri getirip kaçtı. Araçta kalan alkollü arkadaşı ise taksiciler tarafından darp edildi. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı, şüpheli taksi ücretini ödeyip yürüyerek evine döndü.

Eskişehir'de bindiği ticari taksiyi gasp ettiği iddia edilen şüpheli, aracı kısa süre sonra geri getirip kaçarken, araçta yolcu olan arkadaşı ise şoförler tarafından darp edildi. Olay sonrası şikayetçi olmadığını söyleyen şüpheli, taksi ücretini ödedikten sonra yürüyerek evine döndü.

Olay, dün gece Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. idaresindeki 26 T 0203 plakalı ticari taksiye S.E. isimli erkek şahıs ve arkadaşı bindi. Bir süre taksiyle gezintinin ardından şahıslardan biri sürücüyü tehdit etmeye başladı. Tehdit edilen taksi sürücüsü T.Y., Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir taksi durağına aracını sürerek aşağı atladı ve çevredekilerden yardım istedi. Aracı gasp ettiği iddia edilen şahıs, alıp götürdüğü taksiyi kısa bir süre sonra durağa geri getirerek olay yerinden kaçtı. Duraktaki şoförler ve araç sürücüsünün arkadaşları ise gasp iddiasına karışan şahsın araçta kalan alkollü arkadaşı S.E.'yi yakalayarak darp etti. Sürücülerin arasında kalan S.E., taksi şoföründen özür diledi. Şahsın darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Dövülen adam taksimetre ücretini ödedi, şikayetçi olmadı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine düştüğünü beyan eden S.E. ve taksiciler birbirlerinden şikayetçi olmadı. 700 TL tutan taksimetre ücretini ödeyen S.E., duraktan tekrar taksiye binmek istedi ancak şoförlerin kabul etmemesi üzerine yürüyerek evine gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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