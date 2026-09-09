Eskişehir’de iki ayrı evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de iki farklı tarihte girdikleri ikametlerden yaklaşık 280 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ve 3 Eylül 2026 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 2 Eylül'deki hırsızlıkta 1 adet altın yüzük, 1 adet altın kolye ve 1 adet 15 gram bilezik; 3 Eylül'deki hırsızlıkta ise 1 adet altın yüzük, 1 adet altın kolye ve 1 adet çeyrek altınlı bileklik çalındığı belirlendi. Olaylarda toplam 280 bin TL maddi zarar oluştuğu tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelilerinin S.U., G.İ. ve G.U. olduğu belirlendi. Yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı