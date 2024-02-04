Eskişehir'de Huzur Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı, 471 Bin TL Para Cezası

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen huzur operasyonunda 4 bin 136 şahıs sorgulanırken aranması bulunan 8 şüpheli yakalandı. Denetimlerde, şüpheli şahısların üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 26 araç sürücüsüne 471 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 231 personel, 3 çevik kuvvet timi ve 1 özel harekat timi katılımıyla dün akşam saatlerinde kent genelindeki işletmelere, parklara ve caddelere yönelik 'Huzur Operasyonu' düzenlendi. Denetimlerde, 4 bin 136 şahıs sorgulanırken, içlerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şahsın da bulunduğu aranma kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Ayrıca 2 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Şüphe üzerine bir şahsın yapılan üst aramasında 27 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Denetimlerde, umuma açık 90 farklı yer denetlenirken, 4 işletmede tespit edilen eksikler için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Trafik denetimlerinde ise 908 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 26 sürücüye 471 bin 841 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR