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Eskişehir'de Huzur Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı, 471 Bin TL Para Cezası

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen huzur operasyonunda 4 bin 136 kişi sorgulanırken aranması bulunan 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 araç sürücüsüne toplamda 471 bin TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen huzur operasyonunda 4 bin 136 şahıs sorgulanırken aranması bulunan 8 şüpheli yakalandı. Denetimlerde, şüpheli şahısların üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 26 araç sürücüsüne 471 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 231 personel, 3 çevik kuvvet timi ve 1 özel harekat timi katılımıyla dün akşam saatlerinde kent genelindeki işletmelere, parklara ve caddelere yönelik 'Huzur Operasyonu' düzenlendi. Denetimlerde, 4 bin 136 şahıs sorgulanırken, içlerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şahsın da bulunduğu aranma kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Ayrıca 2 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Şüphe üzerine bir şahsın yapılan üst aramasında 27 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Denetimlerde, umuma açık 90 farklı yer denetlenirken, 4 işletmede tespit edilen eksikler için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Trafik denetimlerinde ise 908 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 26 sürücüye 471 bin 841 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Uyuşturucu Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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