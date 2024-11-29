Eskişehir'de Husumet Nedeniyle Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Eskişehir'de husumetli olduğu arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs, ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tanıdığı ile araç içinde içki içen Enes T., daha önceden husumetli olduğu iddia edilen Erol Can K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Enes T., Erol Can K.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak yaralanan Erol Can K., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Enes T.'nin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda şüpheli Enes T., olay yerinin 100 metre uzağındaki bir sokakta yakalandı.

Olayın şüphelisi Enes T. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Erol Can K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR