Hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Eskişehir'de hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan T.B. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan T.B. yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa