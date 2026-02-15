Haberler

Hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan T.B. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan T.B. yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

