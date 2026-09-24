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Eskişehir'de havaya ateş açma ve tehdit davası 10 Aralık'a ertelendi

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Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, havaya ateş açma ve tehdit olayına ilişkin müşteki-sanıkların yargılanmasına başlandı. Tanık baba, sanığın minibüsle yollarını kestiğini iddia etti; sanık suçlamaları kabul etmeyip beraatini istedi, duruşma 10 Aralık'a ertelendi.

Eskişehir'de aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan "havaya ateş açma, silahlı tehdit ve kasten yaralama" olayına ilişkin açılan davada, müşteki-sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen baba Hakan A., eşinin kendisini arayıp bir kadının cama vurarak havaya ateş açtığını söylemesi üzerine karakola gitmeye çalıştıklarını, bu sırada sanığın minibüsle yollarını kestiğini iddia etti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına; müşteki sanıklar Devran A. ve Can A. ile taraf avukatları katıldı. Dosya kapsamında sanıkların "Basit Yaralama", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından yargılandığı öğrenildi.

"Eşim arayıp havaya ateş açıldığını söyledi"

Duruşmada dinlenen ve sanıkların babası olan Hakan A., olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Beni eşim Mirdisi A. aradı. Bir kadının evin camına vurup havaya ateş açtığını söyledi. Bunun üzerine telaşla işten çıkıp eve geldim. Eşimi de yanıma alıp karakola şikayette bulunmak üzere dolmuşa binmek için yolda yürümeye başladık. O esnada karşı istikametten S.Ç. beyaz bir minibüsle gelerek karşımıza çıktı. Minibüsün içinden bize yönelik el kol hareketleri yaparak tehditkar tavırlar sergiledi."

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Can A. ise üzerine suç isnadlarını kabul etmeyerek beraatini istedi. Olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne süren Can A., mahkeme heyetinden aklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi, dinlenmeyen taraf ve tanıkların hazır edilmesi amacıyla duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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