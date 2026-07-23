Hakkında kasten öldürmeden 17 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden ve hakkında, kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şüpheli yakalandı.

Gece saatlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin rutin devriye görevleri sırasında durumundan şüphelenerek bir şahsı durdurdu. Kontrollerde şahsın, 2 gün önce Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden E.B. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Hakkında, kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın üzerinden, 1 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Şahıs karakoldaki işlemleri akabinde adli mercilere sevk edildi. E.B. işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı