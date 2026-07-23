Haberler

Hakkında kasten öldürmeden 17 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Hakkında kasten öldürmeden 17 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden ve kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B., bekçiler tarafından durdurulup yakalandı. Üzerinde tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden ve hakkında, kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şüpheli yakalandı.

Gece saatlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin rutin devriye görevleri sırasında durumundan şüphelenerek bir şahsı durdurdu. Kontrollerde şahsın, 2 gün önce Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden E.B. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Hakkında, kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın üzerinden, 1 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Şahıs karakoldaki işlemleri akabinde adli mercilere sevk edildi. E.B. işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Fatih Portakal ifade verdi: Ahbap başlarına bela oldu

Fatih Portakal ifade verdi
Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: 'Keyfim Yerinde'

Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: "Keyfim Yerinde"
22 yaşındaki aşçının şüpheli ölümü! Galata’daki otelin terasından düştü

22 yaşındaki aşçının sır ölümü! Çalıştığı otelin terasından düştü
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı

Murat Ülker zirveyi kaptırdı, işte Türkiye'nin en zengin ismi