Hakkında kasten öldürmeden 17 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı
Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden ve kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B., bekçiler tarafından durdurulup yakalandı. Üzerinde tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden ve hakkında, kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şüpheli yakalandı.
Gece saatlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin rutin devriye görevleri sırasında durumundan şüphelenerek bir şahsı durdurdu. Kontrollerde şahsın, 2 gün önce Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden E.B. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Hakkında, kasten öldürme suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın üzerinden, 1 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Şahıs karakoldaki işlemleri akabinde adli mercilere sevk edildi. E.B. işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR