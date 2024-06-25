Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de hamamda fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir hamamda fenalaşarak yere düşen ve ambulansta kalp masajıyla hayata döndürülen 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de gittiği hamamda fenalaşarak yere düşüp başını çarpan ve hastaneye kaldırıldığı esnada ambulansta kalp masajıyla hayata döndürülen 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan bir hamamda dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, fenalık geçirerek yere düştü ve başını çarptı. Hamamdaki yetkililer tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hamama ambulans sevk edildi.

Eskişehir'de Hamamda Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde hamamdan alınan Mehmet Alıcı'nın kalbi, ambulansta durdu. Ekiplerin müdahalesi sonucunda kalbi tekrar çalıştırılan 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden 70 yaşındaki Mehmet Alıcı'nın kalbi, dün akşam saatlerinde tekrar durdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemeyen Mehmet Alıcı'nın cenazesi, defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Alıcı Eskişehir Acil Durum Ölüm 3.Sayfa Sağlık Yaşam Güncel Haberler

Özel, rahatsızlandığını öğrenince Bahçeli'ye cevap vermekten vazgeçti: Konuşmada MHP ile ilgili kısmı atladık

Özel, rahatsızlandığını öğrenince Bahçeli'ye cevap vermekten vazgeçti: Konuşmada MHP ile ilgili kısmı atladık

 15 kişinin can verdiği Diyarbakır-Mardin arasındaki yangının çıkış nedeni elektrik tellerindeki kıvılcımlar

15 kişinin can verdiği Diyarbakır-Mardin arasındaki yangının çıkış nedeni elektrik tellerindeki kıvılcımlar

 Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Bakmadan Geçme

TRT Spor canlı maç izle! FRANSA-POLONYA CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme linki! Iron Man filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Iron Man filmi ne zaman, nerede çekildi? 25-26 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gülen Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 25-26 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Avanak Abdi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Avanak Abdi filmi ne zaman, nerede çekildi? Dokunmayın Şabanıma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dokunmayın Şabanıma filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Babası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babası filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 #129300 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Haziran Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek

Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek
500

Yorumlar (3)

Nuri Aga:

Eskişehir'in hamamları çok sıcaktır. 30 sene önce gitmiştim gezerken...

4
0
yanıtYanıtla
bekir yapici:

aynen bende eskisehirde 60 yil önce 11 - 12 yaslarimdayken babam beni sonra gelmek üzere yakin bir akrabamizin hamamina beni birakti ilk defa orda fenalik gecirdim cok korkmustum adeta bütün gücüm canim gitti imdat istedim bagirdim sesim cikmadi etrafdada kimse yoktu Allah yüzüme güldü ölmedim o günden sonra korkudan hamama gidemiyorum.

yanıt5
yanıt2
Köfteci Jardel:

Belki de öldün ama farkında değilsin. Paralel evrende ölüp, bu evrende yaşayan tonla insandan birisin sen de.

yanıt1
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title