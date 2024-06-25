Eskişehir'de hamamda fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

Eskişehir'de gittiği hamamda fenalaşarak yere düşüp başını çarpan ve hastaneye kaldırıldığı esnada ambulansta kalp masajıyla hayata döndürülen 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan bir hamamda dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, fenalık geçirerek yere düştü ve başını çarptı. Hamamdaki yetkililer tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hamama ambulans sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde hamamdan alınan Mehmet Alıcı'nın kalbi, ambulansta durdu. Ekiplerin müdahalesi sonucunda kalbi tekrar çalıştırılan 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden 70 yaşındaki Mehmet Alıcı'nın kalbi, dün akşam saatlerinde tekrar durdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemeyen Mehmet Alıcı'nın cenazesi, defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.