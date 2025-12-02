Haberler

Eskişehir'de Hakeme Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Birlikspor-Eskişehir Kolej futbol takımları arasında oynanan amatör küme karşılaşmasında hakeme yapılan saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Orta hakem Mesut Eren hastaneye kaldırıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de, Birlikspor- Eskişehir Kolej futbol takımları arasında oynanan amatör küme karşılaşmasında hakeme yönelik saldırı anı kameralara yansıdı.

Eskişehir'de 30 Kasım 2025 tarihinde oynanan karşılaşma sırasında orta hakem Mesut Eren'e karşı Birlikspor teknik heyeti tarafından saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrasında kanlar içinde kalan hakemi rakip oyuncular ve heyeti kurtardı. Güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesiyle hakem sahadan çıkartılarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sonrasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

